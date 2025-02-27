В Москве началась радиационная оттепель
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в своем Telegram-канале, что в Москве 27 февраля началась радиационная оттепель.
Синоптик пояснил, что имеется в виду повышение температуры воздуха до плюсовых значений под воздействием солнечной радиации. Этому способствуют отдача тепла нагревающимися на солнце объектами, минимальное количество снежного покрова и установившийся в регионе антициклон.
Так, к 15:00 по московскому времени на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +2, что более характерно для третьей декады марта, нежели для конца февраля.
Метеоролог добавил, что среднесуточная температура в столичном регионе будет стабильно превышать нулевую отметку с 4 марта, вероятно, что метеорологическая весна придет в Москву на две-три недели раньше обычного.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на европейской территории России январь текущего года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1891 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Высокая ключевая ставка привела к замедлению роста ВВП в России
- В ДНР в честь Масленицы сожгли чучела Джонсона, фон дер Ляйен и Макрона
- Приговор Блиновской огласят 3 марта
- Переговоры РФ и США в Стамбуле продлились более шести часов
- Соколов: «АвтоВАЗ» не ждет возвращения Renault
- «Вселяют надежды»: Путин оценил первые контакты с администрацией Трампа
- СМИ: Топ-менеджер футбольного клуба «Карпаты» не вернулся со сборов в Турции
- В Орехово-Зуево нашли новорожденного ребенка в мусорном контейнере
- Трамп приостановил действие кредитных карт правительственных чиновников
- Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru