В Москве началась радиационная оттепель

Синоптик пояснил, что имеется в виду повышение температуры воздуха до плюсовых значений под воздействием солнечной радиации. Этому способствуют отдача тепла нагревающимися на солнце объектами, минимальное количество снежного покрова и установившийся в регионе антициклон.

Так, к 15:00 по московскому времени на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +2, что более характерно для третьей декады марта, нежели для конца февраля.

Метеоролог добавил, что среднесуточная температура в столичном регионе будет стабильно превышать нулевую отметку с 4 марта, вероятно, что метеорологическая весна придет в Москву на две-три недели раньше обычного.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на европейской территории России январь текущего года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1891 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

