В Москве началась акция в поддержку новых регионов «Соберем ребенка в школу»

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова отметила, что такая акция проводится уже третий год, родители к 1 сентября покупают вещи не только своим детям, но школьникам из новых регионов РФ. Среди вещей: рюкзаки, ручки, альбомы и школьная форма. Все вещи принимаются с большой благодарностью.

Все желающие могут передать для школьников канцелярские товары, пеналы и рюкзаки, наборы для уроков рисования и творчества, например, пластилин, картон, клей. Также детям необходима обувь и школьная форма, главное, что вещи должны быть новые, с бирками.

Помимо этого, «Мосволонтер» регулярно проводит тематические акции помощи детям. Так, в 2024 году в волонтерские центры «Доброе место» можно принести игрушки, книги и настольные игры для детей, проходящих лечение в больнице.

В прошлом году благодаря проекту в новые регионы отправили почти 1,9 тонны канцелярских принадлежностей. Общий вес гуманитарного груза превысил 6,2 тонны. Помимо этого, в него вошли книги и журналы для детей и подростков, продукты и другие вещи.



