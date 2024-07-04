Сергунина: «Мосволонтер» проведет обучающую программу в честь Года семьи
Ресурсный центр «Мосволонтер» проведет обучающий интенсив, который приурочен к Году семьи: в нем смогут поучаствовать мамы, папы, дедушки и бабушки с детьми в возрасте от 10 лет. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, за 10 лет к обучающим программам «Мосволонтера» присоединились свыше 88 тысяч москвичей. Занятия в семейном формате будут организовывать при учете разного возраста слушателей, чтобы интересно было и детям, и взрослым.
Так, интенсив «Включайся. Семья» пройдет 6 июля, накануне Дня семьи, любви и верности. Перед участниками выступят тренеры и амбассадоры сообщества «Волонтеры Москвы», а также общественные деятели. Кроме того, для детей проведут «Добрый урок». Специалисты расскажут, как присоединиться к школьному добровольческому отряду, в каком возрасте можно стать волонтером, а также какие существуют мифы об этом движении.
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