Сергунина: «Мосволонтер» проведет обучающую программу в честь Года семьи

Ресурсный центр «Мосволонтер» проведет обучающий интенсив, который приурочен к Году семьи: в нем смогут поучаствовать мамы, папы, дедушки и бабушки с детьми в возрасте от 10 лет. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, за 10 лет к обучающим программам «Мосволонтера» присоединились свыше 88 тысяч москвичей. Занятия в семейном формате будут организовывать при учете разного возраста слушателей, чтобы интересно было и детям, и взрослым.

Так, интенсив «Включайся. Семья» пройдет 6 июля, накануне Дня семьи, любви и верности. Перед участниками выступят тренеры и амбассадоры сообщества «Волонтеры Москвы», а также общественные деятели. Кроме того, для детей проведут «Добрый урок». Специалисты расскажут, как присоединиться к школьному добровольческому отряду, в каком возрасте можно стать волонтером, а также какие существуют мифы об этом движении.



