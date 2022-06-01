В Москве на здание американского посольства спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса
Активисты спроецировали на здание посольства США в Москве видео, в котором показаны погибшие во время боевых действий в Донбассе дети. Об этом сообщает РИА Новости.
Организаторы приурочили акцию ко Дню защиты детей и устроили перфоманс в ночь на 1 июня. На стенах здания американского посольства появились кадры, в которых утверждается, что военные США «несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса», пишет RT.
Таким образом активисты напомнили, что на протяжении многих лет Белый дом спонсирует киевский режим.
Ранее в Мосгордуме предложили переименовать территорию у посольства США и назвать ее Площадью защитников Донбасса. В Кремле назвали эту идею «очень хорошей», пишет Ura.ru. На портале «Активный гражданин» уже запустили голосование, в ходе которого москвичи смогут выбрать новое название для площади.
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