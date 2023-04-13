В Москве на торги выставлены права на размещение парковки в Ясеневе
Права на размещение плоскостной наземной автостоянки в столичном районе Ясенево будут определены в ходе торгов. Об этом сообщил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, с победителем аукциона подпишут договор сроком на пять лет.
«Вопрос размещения своего автомобиля рядом с домом особенно актуален для жителей мегаполисов, поэтому в Москве регулярно реализуются на торгах как отдельные машино-места, так и целые паркинги. Сейчас на открытый аукцион выставлены права на размещение плоскостной стоянки на 40 автомобилей на участке площадью 14 соток», – отметил глава департамента.
Участок под стоянку находится рядом с жилым кварталом по адресу: улица Голубинская, дом 2, на перекрестке с Новоясеневским проспектом.
По условиям договора, выигравшему торги необходимо будет установить на участке ограждения с электронным шлагбаумом, нанести дорожную разметку, а также обеспечить освещение парковки в вечернее и ночное время.
Заявочная кампания на участие в аукционе продлится до 12 мая. Сами торги пройдут онлайн 16 мая на электронной площадке «Росэлторг».
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