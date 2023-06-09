В Москве на торги выставлено 52 парковочных места в Северном Медведкове
В Москве на торги выставлено 52 машино-места в СВАО. Прием заявок на участие в них завершится в период с 30 июня по 28 июля. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Все желающие могут принять участие в торгах на приобретение машино-мест в Северном Медведкове», – отметил глава департамента.
Объекты площадью от 13,7 до 32,2 квадратного метра располагаются в подземном паркинге, который построен в 2010 году в центре жилого микрорайона по адресу: Широкая улица, дом 17, корпус 6.
Их реализуют путем открытых аукционов на повышение начальной цены.
Онлайн-торги пройдут с 5 июля по 2 августа. Для участия в них необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на Инвестиционном портале Москвы.
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