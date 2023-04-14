В Москве на торги выставлен пункт проката в Парке Горького
В Москве на торги выставлен пункт проката в Парке Горького. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, заявочная кампания завершится 21 апреля, а открытый аукцион пройдет на электронной площадке «Росэлторг» 26 апреля. Объект площадью около 45 квадратных метров расположен на Андреевской набережной. С победителем торгов будет заключен договор сроком на пять лет. Он сможет открыть здесь пункт проката спортивного и туристического инвентаря, а также оказывать услуги по ремонту велосипедов, роликовых коньков и скейтбордов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru