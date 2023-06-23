В Москве на торги выставили участок земли под строительство бассейна в Алтуфьеве
В Москве на торги по аренде выставлен земельный участок в Алтуфьевском районе под строительство спортивно-досугового комплекса с бассейном. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Участок площадью три тысячи квадратных метров, расположенный на Стандартной улице, в районе с многоэтажной жилой застройкой, школами и детскими садами, можно будет приобрести 6 июля. Начальная цена годовой аренды – 4,8 миллиона рублей.
Рядом находятся остановки общественного транспорта, а также станции «Бескудниково» МЦД-2 и «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
Суммарная поэтажная площадь будущего спорткомплекса может достигать 4,5 тысячи квадратных метров, высота – 30 метров. После того как здание будет построено, введено в эксплуатацию и оформлено в собственность, инвестор сможет до конца срока аренды приобрести участок по исключительному праву.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 июля, торги пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Объем задолженности по кредиткам в России достиг 225 млрд рублей
- WSJ: ВМС США зафиксировали взрыв после исчезновения батискафа «Титан»
- ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР
- Челябинск, Омск и Самара названы самыми солнечными городами России весной
- СМИ: Саудовская Аравия отказалась от заявки на проведение ЧМ по футболу 2030 года
- На Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка
- Треть россиян планируют путешествия по РФ в 2023 году
- СМИ: в России предложили запретить цветные пластиковые бутылки
- Опрос: около 70% опрошенных молодых россиян хотят быть обеспеченными
- Испытания подтвердили готовность «Посейдонов» к работе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru