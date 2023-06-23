В Москве на торги выставили участок земли под строительство бассейна в Алтуфьеве

В Москве на торги по аренде выставлен земельный участок в Алтуфьевском районе под строительство спортивно-досугового комплекса с бассейном. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Участок площадью три тысячи квадратных метров, расположенный на Стандартной улице, в районе с многоэтажной жилой застройкой, школами и детскими садами, можно будет приобрести 6 июля. Начальная цена годовой аренды – 4,8 миллиона рублей.

Рядом находятся остановки общественного транспорта, а также станции «Бескудниково» МЦД-2 и «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Суммарная поэтажная площадь будущего спорткомплекса может достигать 4,5 тысячи квадратных метров, высота – 30 метров. После того как здание будет построено, введено в эксплуатацию и оформлено в собственность, инвестор сможет до конца срока аренды приобрести участок по исключительному праву.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 июля, торги пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг».

