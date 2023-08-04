В Москве на торги выставили 29 машино-мест в районе Выхино-Жулебино
На торги выставлено 29 машино-мест в многоуровневом наземном паркинге на юго-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
«Их площадь варьируется от 15 до 17 квадратных метров», – уточнил глава департамента.
Автостоянка находится рядом с жилмассивом на Привольной улице, которая соединяет Новорязанское шоссе и Лермонтовский проспект. Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к МКАД, а также к Волгоградскому и Рязанскому проспектам.
Заявочные кампании завершатся в период с 21 по 28 августа. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru