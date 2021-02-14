В Москве на один день появилась станция метро «Влюблино»

Новость сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

«Сегодня на всех наших станциях - атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели - найти правильную дверь», - пояснили в ведомстве.

А в Instagram опубликованы фотографии необычного оформления указательных табличек на входных дверях станции.

Ранее на сайте мэра Москвы появилась информация о многочисленных розыгрышах призов для влюбленных жителей и гостей столицы 14 февраля.



