В Москве на один день появилась станция метро «Влюблино»
Станция «Влюблино» вместо привычной «Люблино» появилась 14 февраля в московском метрополитене. Переименование станции «Люблино» произошло в честь Дня всех влюбленных.
Новость сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
«Сегодня на всех наших станциях - атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели - найти правильную дверь», - пояснили в ведомстве.
А в Instagram опубликованы фотографии необычного оформления указательных табличек на входных дверях станции.
Ранее на сайте мэра Москвы появилась информация о многочисленных розыгрышах призов для влюбленных жителей и гостей столицы 14 февраля.
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