В Москве на Красной площади открывается ГУМ-каток
29 ноября в Москве на Красной площади откроется ГУМ-каток, сообщает ТАСС.
Это произойдет в 18-й раз. Здесь покажут фрагмент ледового шоу, затем покататься смогут приглашенные гости, а с 30 ноября площадка будет открыта для посетителей ежедневно с 09:00 до 23:30.
Для посетителей будет открыт пункт проката коньков, а в теплой раздевалке есть возможность их заточки. Каждую субботу под руководством тренеров можно будет учиться играть в хоккей. А с 10 декабря по 25 февраля пройдут 12 мастер-классов по фигурному катанию от олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Запись будет доступна на сайте катка.
Рядом с катком откроется ГУМ-ярмарка с традиционными угощеньями: сбитень на меду, блины с маслом, сметаной, икрой, печеная картошка и другие блюда. Здесь будут продавать и сувениры, такие как жостовские подносы, хохломская игрушка, оренбургские платки, печатные пряники, елочные игрушки и новогодние подарки.
Стоимость посещения катка для детей с 7 до 12 лет по будням составит 300 рублей, а для взрослых - 700 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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