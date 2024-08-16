В Москве на 24% сократилось число аварий с автомобилями каршеринга

По словам вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, в январе-июле москвичи совершили 29,4 миллиона поездок на автомобилях каршеринга, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В столичном Депрансе полагают, что снизить число аварий с участием машин каршеринга удалось благодаря введенным ранее запретам и ограничениям. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с «Коммерсантом» выразил мнение, что благотворное влияние на статистику могло оказать повышение цен на услуги каршеринга в столице.

В столичном Дептрансе ранее сообщили, что автомобили каршеринга будут самостоятельно снижать скорость. Машины оснастят датчиками, схожими с технологией на электросамокатах. Нововведения помогут избежать ДТП и штрафов из-за превышения скорости, уверены в ведомстве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

