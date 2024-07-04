«Потеря клиентов!»: Каршеринг высмеяли за желание автоматически снижать скорость

В столичном Дептрансе ранее сообщили, что автомобили каршеринга будут самостоятельно снижать скорость. Машины оснастят датчиками, схожими с технологией на электросамокатах. Нововведения помогут избежать ДТП и штрафов из-за превышения скорости, уверены в ведомстве. Ольшанский отметил, что в таком случае автомобилисты предпочтут поехать на такси.



«Я думаю, что это будет очень маленькая корреляция. Я думаю, что излишняя автоматика будет мешать. Я думаю, что каршеринг потеряет клиентов. Сегодня взял каршеринг - машина тормозится, завтра взял - то же самое, а послезавтра я уже подумаю, что лучше вызову такси или поеду на своей. Водителю будет некомфортно управлять автомобилем, если он будет автоматически замедляться, это лишние нервы», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что число ДТП с участием автомобилей каршеринга в Москве снизилось на 28% в январе – мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

