В Москве на 23 февраля отменят плату за уличные парковки
Уличные парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, без оплаты можно будет оставить автомобиль на всех городских улицах, включая зоны с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также участки с динамическим ценообразованием.
При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме и останутся платными.
В праздничные дни московские власти традиционно делают уличные парковки бесплатными. Такое решение принимается на Новый год, 8 Марта, 1 Мая и другие значимые даты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперт Ломидзе: Судьба курортного сезона в Анапе решится в марте
- В Москве на 23 февраля отменят плату за уличные парковки
- Трамп назвал Зеленского отказавшимся от проведения выборов диктатором
- В Казахстане упал неизвестный беспилотник
- Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции
- Россиянка Андреева за день выиграла два матча на турнире WTA-1000 в Дубае
- Захарова заверила, что отечественные бренды не променяют «на французские тапки»
- Минцифры не намерено содействовать возвращению зарубежных IT-компаний в РФ
- Пластинка Тейлор Свифт стала самым успешным альбомом 2024 года
- Путин: Атака на насосную станцию КТК может поднять мировые цены на энергоносители
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru