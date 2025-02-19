В Москве на 23 февраля отменят плату за уличные парковки

Уличные парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, без оплаты можно будет оставить автомобиль на всех городских улицах, включая зоны с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также участки с динамическим ценообразованием.

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При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме и останутся платными.

В праздничные дни московские власти традиционно делают уличные парковки бесплатными. Такое решение принимается на Новый год, 8 Марта, 1 Мая и другие значимые даты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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