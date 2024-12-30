Парковки в Москве стали бесплатными до 8 января

В Москве парковки на всех улицах становятся бесплатными с 30 декабря по 8 января, сообщает РИА Новости.

По 8 января оставить автомобиль на уличной парковке можно бесплатно, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

Платно по действующим тарифам будут работать парковки со шлагбаумом.

Ранее россиянам упростили оформление машино-мест в собственность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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