Парковки в Москве стали бесплатными до 8 января
30 декабря 202402:02
В Москве парковки на всех улицах становятся бесплатными с 30 декабря по 8 января, сообщает РИА Новости.
По 8 января оставить автомобиль на уличной парковке можно бесплатно, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.
Платно по действующим тарифам будут работать парковки со шлагбаумом.
Ранее россиянам упростили оформление машино-мест в собственность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru