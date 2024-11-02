В Москве мужчину приговорили к двум годам условно за стрельбу в караоке

Суд приговорил мужчину к двум годам заключения условно за стрельбу в караоке в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в мае. Нетрезвый посетитель заведения «Сокровища Фараона» спел песню и попросил молодого человека за соседним столиком оценить выступление. Гость отметил, что поющий немного не попал в ноты. После этого мужчина достал пистолет и открыл огонь. Стрелявшего задержали полицейские.

Против злоумышленника расследовали уголовное дело о хулиганстве.

«Суд приговорил мужчину к двум годам условно», — рассказал собеседник РИА Новости.

Фигурант признал свою вину и раскаялся.

Ранее мужчина устроил стрельбу в водноспортивном клубе «Дубрава» в Мытищах, стрелявшего задержали.

