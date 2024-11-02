В Москве мужчину приговорили к двум годам условно за стрельбу в караоке
Суд приговорил мужчину к двум годам заключения условно за стрельбу в караоке в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел в мае. Нетрезвый посетитель заведения «Сокровища Фараона» спел песню и попросил молодого человека за соседним столиком оценить выступление. Гость отметил, что поющий немного не попал в ноты. После этого мужчина достал пистолет и открыл огонь. Стрелявшего задержали полицейские.
Против злоумышленника расследовали уголовное дело о хулиганстве.
«Суд приговорил мужчину к двум годам условно», — рассказал собеседник РИА Новости.
Фигурант признал свою вину и раскаялся.
Ранее мужчина устроил стрельбу в водноспортивном клубе «Дубрава» в Мытищах, стрелявшего задержали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режим ЧС ввели в Якутии из-за нашествия диких оленей в период спаривания
- Охранников в школах обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС
- ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области за сутки
- СМИ: Десятки туристов заразились неизвестным вирусом в Турции
- Максимальный размер больничного в РФ вырастет до 6,8 тысячи рублей в день
- Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 51%
- Лукашенко наградил Харатьяна специальным призом президента Белоруссии
- Павел Лунгин в будущем фильме о Петре Мамонове задействует анимацию в стиле «Симпсонов»
- В Киеве прогремели взрывы и начались перебои с электроснабжением
- В Москве мужчину приговорили к двум годам условно за стрельбу в караоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru