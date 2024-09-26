Открывшего стрельбу в спортклубе «Дубрава» мужчину задержали в Мытищах
Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе «Дубрава», сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
В материале уточняется, что злоумышленник произвел из пистолета несколько выстрелов р. Пострадавших в результате инцидента нет. По данным СМИ, ранее в этом месте были снесены постройки.
Сейчас задержанный находится на допросе в территориальном отделе полиции, уточнило ГУМВД России по Московской области в Telegram-канале. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее правоохранители задержали в Алтайском крае местного жителя, которого подозревают в стрельбе в селе Боровиха (Первомайский район), в результате чего были ранены четверо человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru