Роль почтальона Печкина в фильме «Простоквашино» сыграет Иван Охлобыстин

Остальной актерский состав картины, в которой анимированные герои будут взаимодействовать в кадре с живыми артистами, пока не раскрывается. Известно, что события ленты будут происходить в советское время. Дата премьеры нового проекта телеканала ТНТ ещё не определена, предположительно фильм выйдет на экраны в начале 2025 года.

Ранее в России начались съемки фильма «Простоквашино» по повести Успенского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

