Роль почтальона Печкина в фильме «Простоквашино» сыграет Иван Охлобыстин
Главные роли - дяди Фёдора и почтальона Печкина в новом фильме «Простоквашино», съемки которого сейчас идут полным ходом в России, исполнят Роман Панков и Иван Охлобыстин, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Остальной актерский состав картины, в которой анимированные герои будут взаимодействовать в кадре с живыми артистами, пока не раскрывается. Известно, что события ленты будут происходить в советское время. Дата премьеры нового проекта телеканала ТНТ ещё не определена, предположительно фильм выйдет на экраны в начале 2025 года.
Ранее в России начались съемки фильма «Простоквашино» по повести Успенского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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