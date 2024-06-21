Роль почтальона Печкина в фильме «Простоквашино» сыграет Иван Охлобыстин

Главные роли - дяди Фёдора и почтальона Печкина в новом фильме «Простоквашино», съемки которого сейчас идут полным ходом в России, исполнят Роман Панков и Иван Охлобыстин, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

«Мистика и тру-крайм»: Васильева и Охлобыстин озвучили криминальное «Простоквашино»

Остальной актерский состав картины, в которой анимированные герои будут взаимодействовать в кадре с живыми артистами, пока не раскрывается. Известно, что события ленты будут происходить в советское время. Дата премьеры нового проекта телеканала ТНТ ещё не определена, предположительно фильм выйдет на экраны в начале 2025 года.

Ранее в России начались съемки фильма «Простоквашино» по повести Успенского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СъемкиФильмАктерыАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры