В Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков
В ночь на субботу в столице может выпасть почти 20% месячной нормы осадков, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, в отдельных районах столицы за ночь может выпасть до 14 мм осадков. Это почти 20% от месячной нормы», - говорится в сообщении.
Москвичей предупредили о возможных порывах ветра до 20 метров в секунду. Горожан призвали быть предельно внимательными на улице.
В пятницу вечером мощный ураган обрушился на Подмосковье. В Коломне от удара молнии пострадала женщина. В городе затопило некоторые улицы и подъезды, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru