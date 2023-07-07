В Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков

«По прогнозам синоптиков, в отдельных районах столицы за ночь может выпасть до 14 мм осадков. Это почти 20% от месячной нормы», - говорится в сообщении.

Москвичей предупредили о возможных порывах ветра до 20 метров в секунду. Горожан призвали быть предельно внимательными на улице.

В пятницу вечером мощный ураган обрушился на Подмосковье. В Коломне от удара молнии пострадала женщина. В городе затопило некоторые улицы и подъезды, передает «Радиоточка НСН».

