Пользователи жалуются на глобальный сбой у Т-Банка
Пользователи сообщают о масштабном сбое в работе сервисов Т-Банка, следует из данных Downdetector.su.
Сервис стал фиксировать жалобы в 16:45 мск. По данным «Интерфакса», не работают некоторые разделы, в частности, перевод средств. Также пользователи жалуются на неисправность и у приложения Т-инвестиции.
В службе поддержки банка уточнили, что уже занимаются проблемой.
Помимо этого, наблюдаются проблемы в работе у СБП и операторов связи Мегафон и Ростелеком.
Последний раз сбой у Т-Банка был зафиксирован 10 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Восьмая часть «Миссия невыполнима» станет самой длинной во франшизе
- В Новой Третьяковке открылась выставка «Путь на Восток»
- Сотрудники ФНС возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
- В ООН признали, что украинский закон о меньшинствах дискриминирует русскоязычных
- МИД призвал россиян учитывать риски при планировании поездок в Молдавию
- Президент Польши заявил, что Украине придется пойти на уступки в переговорах с РФ
- СМИ: Спикер парламента Нидерландов предложил послу Франции разделить Бельгию
- Избитый в московской школе за неформальный вид подросток рассказал о самочувствии
- Суд наложил врест на активы владельца онлайн-игры «Мир танков»
- Определены финалисты Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» 2025
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru