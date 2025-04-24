Пользователи жалуются на глобальный сбой у Т-Банка

Пользователи сообщают о масштабном сбое в работе сервисов Т-Банка, следует из данных Downdetector.su.

Сервис стал фиксировать жалобы в 16:45 мск. По данным «Интерфакса», не работают некоторые разделы, в частности, перевод средств. Также пользователи жалуются на неисправность и у приложения Т-инвестиции.

Пользователи пожаловались на сбой в работе приложений трех банков и СБП

В службе поддержки банка уточнили, что уже занимаются проблемой.

Помимо этого, наблюдаются проблемы в работе у СБП и операторов связи Мегафон и Ростелеком.

Последний раз сбой у Т-Банка был зафиксирован 10 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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