В Москве курьеров-велосипедистов могут обязать сдавать экзамены
Курьеры-велосипедисты в Москве доставляющие еду, часто нарушают правила дорожного движения, необходимо проработать вопрос о законодательном закреплении нормы, которая обяжет организации проводить экзамены на знание ими ПДД, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава столичного управления ГИБДД Александр Быков.
Он сослался на статистику, согласно которой, курьеры на велосипедах зачастую нарушают «правила дорожного движения, и в том числе попадает в ДТП».
Тем временем, московское управление Роспотребнадзора обязало привить от COVID-19 60% сотрудников в службах доставки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru