Под Пермью волонтеры спасли собаку, которая оказалась волком

Благодаря осмотру выяснилось, что животным оказался молодой волк. Как оказалось позже, животное сбила машина, водитель скрылся. Неравнодушные пермяки забрали животное к себе домой, чтобы ему помочь.

«Когда собаку привезли на место передержки, появились первые фотографии в полный рост, стало понятно, что собака не походит на собаку, что, может быть, это дикое животное. Ночью сомнения подтвердились», - рассказала один из волонтеров Татьяна Андреева.

Сейчас хищник находится под присмотром специалистов, которые выхаживают волков. У него диагностирован перелом лопатки и контузия легкого. У волка также перебит плечевой нерв, из-за чего одна из его лап будет постоянно «висеть».

