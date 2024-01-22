Под Пермью волонтеры спасли собаку, которая оказалась волком
В городе Кунгур Пермского края волонтеры спасли получившую травму собаку, которая оказалась волком. Об этом сообщает поисково-спасательная служба округа.
Местные жители в конце декабря обнаружили валявшуюся в овраге серую собаку, и попросили о помощи местных спасателей. Животное достали и отвезли на частном автомобиле в ветеринарную клинику.
Благодаря осмотру выяснилось, что животным оказался молодой волк. Как оказалось позже, животное сбила машина, водитель скрылся. Неравнодушные пермяки забрали животное к себе домой, чтобы ему помочь.
«Когда собаку привезли на место передержки, появились первые фотографии в полный рост, стало понятно, что собака не походит на собаку, что, может быть, это дикое животное. Ночью сомнения подтвердились», - рассказала один из волонтеров Татьяна Андреева.
Сейчас хищник находится под присмотром специалистов, которые выхаживают волков. У него диагностирован перелом лопатки и контузия легкого. У волка также перебит плечевой нерв, из-за чего одна из его лап будет постоянно «висеть».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru