В Москве кикшеринговые сервисы приостановили работу из-за снега

Отмечается, что причиной приостановки стал выпавший в столице снег. В компании Whoosh указали, что самокаты недоступны для поездок на время непогоды.

«Поездку на самокате в плохую погоду лучше отложить... Самокаты возобновят работу, как только погода улучшится», - отметили в «Яндекс Go».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что покров снега уже стабильно сформировался на 70% территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

