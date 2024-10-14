В Москве кикшеринговые сервисы приостановили работу из-за снега

В Москве временно приостановили работу кикшеринговые сервисы «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент». Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что причиной приостановки стал выпавший в столице снег. В компании Whoosh указали, что самокаты недоступны для поездок на время непогоды.

«Поездку на самокате в плохую погоду лучше отложить... Самокаты возобновят работу, как только погода улучшится», - отметили в «Яндекс Go».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что покров снега уже стабильно сформировался на 70% территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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