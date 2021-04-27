В Москве камеры зафиксировали 4 миллиона нарушений ПДД с начала года

Сотрудники столичной Госавтоинспекции с начала года выявили более 4,2 миллионов нарушений в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Сообщается, что за три месяца 2021 года было выявлено 4,823 миллиона административных нарушений, при этом 4,262 миллиона нарушений были выявлены средствами автоматической фотовидеофиксации. За это время 2921 водитель был привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом виде, а более 20 тысяч водителей были подвергнуты административным наказаниям за то, что не уступили дорогу пешеходам.

Ранее депутат и автоэксперт Вячеслав Лысаков раскритиковал новый законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ГИБДДКамерыНарушения ПДД
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