В Москве камеры зафиксировали 4 миллиона нарушений ПДД с начала года
Сотрудники столичной Госавтоинспекции с начала года выявили более 4,2 миллионов нарушений в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что за три месяца 2021 года было выявлено 4,823 миллиона административных нарушений, при этом 4,262 миллиона нарушений были выявлены средствами автоматической фотовидеофиксации. За это время 2921 водитель был привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом виде, а более 20 тысяч водителей были подвергнуты административным наказаниям за то, что не уступили дорогу пешеходам.
Ранее депутат и автоэксперт Вячеслав Лысаков раскритиковал новый законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
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