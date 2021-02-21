В Москве к полуночи выпадет до 4 см снега
Еще на 4 см увеличится высота снежного покрова в Москве к полуночи, сообщает в воскресенье, 21 февраля, пресс-служба комплекса городского хозяйства в воскресенье.
Коммунальная техника ведет сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой, отмечает «Интерфакс».
Мэрия столицы просит водителей и пешеходов с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
Накануне стало известно, что за неделю сильных снегопадов в Москве с улиц вывезли более 28 млн кубометров снега. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
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