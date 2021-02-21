В Москве к полуночи выпадет до 4 см снега

Коммунальная техника ведет сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой, отмечает «Интерфакс».

Мэрия столицы просит водителей и пешеходов с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

Накануне стало известно, что за неделю сильных снегопадов в Москве с улиц вывезли более 28 млн кубометров снега. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

