В Москве к полуночи выпадет до 4 см снега

Еще на 4 см увеличится высота снежного покрова в Москве к полуночи, сообщает в воскресенье, 21 февраля, пресс-служба комплекса городского хозяйства в воскресенье.

В Петербурге снег будет идти все выходные

Коммунальная техника ведет сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой, отмечает «Интерфакс».

Мэрия столицы просит водителей и пешеходов с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

Накануне стало известно, что за неделю сильных снегопадов в Москве с улиц вывезли более 28 млн кубометров снега. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

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ФОТО: Евгений Биятов
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