В Петербурге снег будет идти все выходные
20 февраля 202113:21
В Петербурге все три выходных дня будет идти снег, к началу рабочей недели высота снежного покрова достигнет 50 сантиметров, передает «Интерфакс».
К среде, когда начнется рабочая неделя, выпадет до 80% месячной нормы осадков. Столько снега за раз выпадало в Петербурге в 2010 и 2011 годах, при этом мороз будет небольшим.
Потепление наступит в конце следующей недели.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru