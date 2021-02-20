В Петербурге снег будет идти все выходные

В Петербурге все три выходных дня будет идти снег, к началу рабочей недели высота снежного покрова достигнет 50 сантиметров, передает «Интерфакс».

К среде, когда начнется рабочая неделя, выпадет до 80% месячной нормы осадков. Столько снега за раз выпадало в Петербурге в 2010 и 2011 годах, при этом мороз будет небольшим.

Потепление наступит в конце следующей недели.



