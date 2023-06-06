В Москве изымают из продажи «Мистер Сидр»
Роспотребнадзор изымает из продажи напиток «Мистер Сидр» в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление ведомства.
Ранее более 50 жителей Ульяновской области отравились суррогатным сидром, погибли 16 человек. Случаи отравления зафиксировали также в Самарской области и Удмуртии, пишет Ura.ru. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять из оборота всю продукцию «Мистер Сидр», отмечает РИА ФАН.
Роспотребнадзор и исполнительные органы власти Москвы выявляют в обороте «потенциально опасную пищевую продукцию» с целью незамедлительного ее изъятия. Горожан призывают не пить «Мистер Сидр» и немедленно сообщать властям, если они заметят напиток в продаже.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Порошенко заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие часы
- В Москве изымают из продажи «Мистер Сидр»
- ФСБ: Украина готовила теракт на территории России с использованием «грязной бомбы»
- Власти: Удар по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО «Ольха»
- Марочко сообщил о стягивании артиллерии ВСУ на трех направлениях
- Число случаев отравления сидром в Ульяновской области достигло 51
- Зеленский проведет экстренное заседание СНБО из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС
- СМИ сообщили о разрушении 11 из 28 пролетов на Каховской ГЭС
- СМИ: Минюст назвал проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции
- Мэр Новой Каховки заявил о разрушении задвижек после ударов по Каховской ГЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru