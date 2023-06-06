В Москве изымают из продажи «Мистер Сидр»

Роспотребнадзор изымает из продажи напиток «Мистер Сидр» в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление ведомства.

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Ранее более 50 жителей Ульяновской области отравились суррогатным сидром, погибли 16 человек. Случаи отравления зафиксировали также в Самарской области и Удмуртии, пишет Ura.ru. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять из оборота всю продукцию «Мистер Сидр», отмечает РИА ФАН.

Роспотребнадзор и исполнительные органы власти Москвы выявляют в обороте «потенциально опасную пищевую продукцию» с целью незамедлительного ее изъятия. Горожан призывают не пить «Мистер Сидр» и немедленно сообщать властям, если они заметят напиток в продаже.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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