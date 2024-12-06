В Москве изменятся тарифы на проезд с 2025 года
С 2 января 2025 года в Москве вступят в силу новые тарифы на оплату проезда в общественном транспорте, сообщили в департаменте транспорта столицы.
Стоимость одной поездки по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличится в среднем на 2 рубля. При этом самой выгодной останется оплата по биометрии — она составит 59 рублей за поездку, что выше текущей стоимости в 53 рубля.
Билет «Единый» на 60 поездок будет отменен. Как отметили в дептрансе, вместо него пассажирам предложат билет «Кошелек», который позволяет совершать поездки без ограничения срока в течение 45 дней. Стоимость проезда по нему останется такой же, как и у билета на 60 поездок. Помимо этого, пользователи «Кошелька» смогут получить скидку 50% при пересадке с метро, МЦК или МЦД на наземный транспорт.
Вырученные средства, полученные от изменения тарифов, направят на развитие и модернизацию транспортной системы столицы. В департаменте подчеркнули, что по ряду параметров, включая стоимость безлимитных абонементов и поездок для учащихся, проезд в Москве остается одним из самых доступных в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru