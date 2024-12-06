В Москве изменятся тарифы на проезд с 2025 года

С 2 января 2025 года в Москве вступят в силу новые тарифы на оплату проезда в общественном транспорте, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Стоимость одной поездки по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличится в среднем на 2 рубля. При этом самой выгодной останется оплата по биометрии — она составит 59 рублей за поездку, что выше текущей стоимости в 53 рубля.