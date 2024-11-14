СМИ: В Москве повысят ставки транспортного налога
В Москве городская дума приняла закон о повышении ставок транспортного налога, сообщает «Интерфакс».
В среднем ежегодный рост составит до 10%. Ставки не пересматривались более 10 лет, и за этот срок накопленная инфляция превысила 100%. Повышение коснется те транспортные средства, по которым ставки ниже предусмотренных федеральным законодательством.
Уведомления на уплату транспортного налога за 2025 год придут в 2026 году, его нужно будет заплатить до 1 декабря 2026 года.
Ранее в комитете Госдумы по транспорту осудили идею отмены транспортного налога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru