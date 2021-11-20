В Москве изменили схему движения наземного транспорта
В Москве начала действовать новая маршрутная сеть общественного транспорта «Магистраль». Она актуальна для Центрального и Южного административных округов.
Изменения затронули около 200 маршрутов. Реформы позволят пассажирам сократить время в пути на 30-40%.
«Всего в этих округах будет работать 38 быстрых маршрутов — они проходят по основным магистралям районов: Каширскому ш., Липецкой ул., ул. Подольских Курсантов, Балаклавскому и Нахимовскому проспектам. Мы заранее учитываем изменения для поездок к будущим станциям БКЛ», — говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
По словам его главы Максима Ликсутова, ускорить наземный транспорт смогли за счет изменения схемы движения, перенастройки светофоров и запуска выделенных полос.
Быстрые маршруты отображаются в приложении «Московский транспорт», на Едином транспортном портале и Яндекс.Картах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+37 120 / сут.
Умерли
263 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+36 172 / сут.
- В Москве изменили схему движения наземного транспорта
- Жених дочери Шойгу рассказал о времяпрепровождении с будущим тестем
- Глава СК РФ Бастрыкин и актриса Светличная обсудят нравственное воспитание
- Стало известно о смерти сооснователя Subway Питера Бака
- Умер актер из сериала «Штрафбат» Георгий Шахет
- Российская подложка провела успешную торпедную стрельбу в Баренцевом море
- «Играть, чтобы это сделать любимым». Коллеги – о смерти артиста Валерия Гаркалина
- Названа дата прощания с актером Валерием Гаркалиным
- Вирусолог раскрыла последствия гриппа, по опасности сравнимые с коронавирусом
- Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru