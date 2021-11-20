В Москве изменили схему движения наземного транспорта

В Москве начала действовать новая маршрутная сеть общественного транспорта «Магистраль». Она актуальна для Центрального и Южного административных округов.

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Изменения затронули около 200 маршрутов. Реформы позволят пассажирам сократить время в пути на 30-40%.

«Всего в этих округах будет работать 38 быстрых маршрутов — они проходят по основным магистралям районов: Каширскому ш., Липецкой ул., ул. Подольских Курсантов, Балаклавскому и Нахимовскому проспектам. Мы заранее учитываем изменения для поездок к будущим станциям БКЛ», — говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

По словам его главы Максима Ликсутова, ускорить наземный транспорт смогли за счет изменения схемы движения, перенастройки светофоров и запуска выделенных полос.

Быстрые маршруты отображаются в приложении «Московский транспорт», на Едином транспортном портале и Яндекс.Картах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПассажирыМоскваОбщественный Транспорт
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