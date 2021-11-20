Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников транспорта, телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«В отечественной транспортной отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело. За прошедшие годы они внесли поистине колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей», — подчеркнул президент.
По словам Путина, важно сконцентрироваться на решении основных задач: «расшивке узких мест», модернизации инфраструктуры, повышении надежности и безопасности перевозок. Кроме того, президент обметил необходимость развития транзитных логистических маршрутов, обновления общественного транспорта в регионах, внедрения новейших технологий и цифровых сервисов.
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