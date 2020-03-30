В Москве из-за ветра и гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной
В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Прчина тому – усиление ветра и голоедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Специалисты подчёркивают, что предупреждение о сильном ветре будет действовать до девяти вечера 1 апреля, из-за гололедицы — до 18:00 31 марта.
Между тем, ранее МЧС на 30 и 31 марта объявило на территории Москвы и Московской области «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и порывистого ветра.
К слову, из-за резкого похолодание и гололедица на дорогах, столичным водителям, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, посоветовали не передвигаться на личных автомобилях. Как пишет сайт "Подмосковье Сегодня"? об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Ранее НСН писала, что в столице к 1 апреля может выпасть от 7 до 13 сантиметров снега. Об этом сообщает портал «Метеоновости». По словам специалистов, после аномально теплой погоды, которая стояла в столичном регионе на протяжении всего марта, к концу месяца температуры вернуться к климатической норме. Понижение температуры будет сопровождаться осадками в виде снега.
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