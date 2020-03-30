В Москве из-за ветра и гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Прчина тому – усиление ветра и голоедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Специалисты подчёркивают, что предупреждение о сильном ветре будет действовать до девяти вечера 1 апреля, из-за гололедицы — до 18:00 31 марта.

Между тем, ранее МЧС на 30 и 31 марта объявило на территории Москвы и Московской области «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и порывистого ветра.

К слову, из-за резкого похолодание и гололедица на дорогах, столичным водителям, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, посоветовали не передвигаться на личных автомобилях. Как пишет сайт "Подмосковье Сегодня"? об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.