В Москве из-за шквалистого ветра пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в Москве во время грозы и шквалистого ветра, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Ветер в Москве повалил 65 деревьев

Среди пострадавших - один ребенок.

Более десяти деревьев повалил сильный ветер в разных районах Москвы, сообщает предварительные данные «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра.

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Фото: moscow.mchs.ru
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