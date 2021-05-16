В Москве из-за шквалистого ветра пострадали шесть человек
16 мая 202105:04
Шесть человек пострадали в Москве во время грозы и шквалистого ветра, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Среди пострадавших - один ребенок.
Более десяти деревьев повалил сильный ветер в разных районах Москвы, сообщает предварительные данные «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru