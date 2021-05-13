Ветер в Москве повалил 65 деревьев

Отмечается, что также была повреждена опора освещения. Коммунальные службы города ликвидировали последствия непогоды. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в нормальном режиме.

Ранее Гидрометцентр объявил о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и области 12 мая. Усиления ветра ожидалось до вечера среды, писало ФАН.

