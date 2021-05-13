Ветер в Москве повалил 65 деревьев
Из-за сильного ветра в столице 12 мая были повалены 65 деревьев и повреждены 27 автомобилей, сообщило городское хозяйство Москвы в Telegram-канале.
Отмечается, что также была повреждена опора освещения. Коммунальные службы города ликвидировали последствия непогоды. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в нормальном режиме.
Ранее Гидрометцентр объявил о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и области 12 мая. Усиления ветра ожидалось до вечера среды, писало ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- СМИ: Рамзан Кадыров раскритиковал Хабиба Нурмагомедова
- Сорок депутатов Рады заявили о готовности взять Медведчука под личное поручительство
- В России за сутки выявили 8 380 новых случаев COVID-19
- Стало известно, что Ильназ Галявиев приходил в школу перед нападением
- Ветер в Москве повалил 65 деревьев
- В США оценили самую опасную российскую подлодку
- Два самолета столкнулись при посадке в США
- Индийский штамм коронавируса впервые выявили в России
- Всемирный банк назвал денежные переводы из России самыми выгодными
- Армия Израиля заявила о подготовке наземной операции в секторе Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru