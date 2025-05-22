В Москве из-за ограничений задержали более 160 авиарейсов

Более 160 рейсов были задержаны в трёх аэропортах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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В ведомстве рассказали, что больше всего задержек в «Шереметьево» и «Домодедово» – 72 и 71 рейс, соответственно. Во «Внуково» задержали 19 рейсов.

Уточняется, что задержки связаны с введенными в воздушных гаванях ограничениями на взлёт и посадку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 21 мая в столице были отражены атаки 16 беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Внуково АэропортАэропорт ДомодедовоШереметьевоЗадержка РейсовМосква

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