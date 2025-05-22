В Москве из-за ограничений задержали более 160 авиарейсов
22 мая 202513:11
Более 160 рейсов были задержаны в трёх аэропортах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что больше всего задержек в «Шереметьево» и «Домодедово» – 72 и 71 рейс, соответственно. Во «Внуково» задержали 19 рейсов.
Уточняется, что задержки связаны с введенными в воздушных гаванях ограничениями на взлёт и посадку.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 21 мая в столице были отражены атаки 16 беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru