В Москве из-за непогоды повреждено 29 автомобилей

В столице из-за сильного ливня повреждено 29 автомобилей, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Парк Горького в Москве закрыли из-за сильного дождя

В разных районах Москвы повалено 28 деревьев. Об этом сообщил источник агентства.

Днем 18 июля на столицу обрушился ливень с грозой, сопровождавшийся порывами ветра до 17-20 метров в секунду. Сильные дожди прошли в центре, на западе, юге и востоке Москвы.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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