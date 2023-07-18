В Москве из-за непогоды повреждено 29 автомобилей

В разных районах Москвы повалено 28 деревьев. Об этом сообщил источник агентства.

Днем 18 июля на столицу обрушился ливень с грозой, сопровождавшийся порывами ветра до 17-20 метров в секунду. Сильные дожди прошли в центре, на западе, юге и востоке Москвы.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности, передает «Радиоточка НСН».

