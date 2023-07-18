В Москве из-за непогоды повреждено 29 автомобилей
18 июля 202323:55
В столице из-за сильного ливня повреждено 29 автомобилей, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В разных районах Москвы повалено 28 деревьев. Об этом сообщил источник агентства.
Днем 18 июля на столицу обрушился ливень с грозой, сопровождавшийся порывами ветра до 17-20 метров в секунду. Сильные дожди прошли в центре, на западе, юге и востоке Москвы.
Городские службы перевели в режим повышенной готовности, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru