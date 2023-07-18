Парк Горького в Москве закрыли из-за сильного дождя

В Москве из-за сильного ливня закрыли Парк Горького. Об этом сообщает руководство парка в официальном Telegram-канале.

"Дождь набирает обороты, Парк Горького временно закрывается", - говорится в сообщении.

Ранее днем Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ временно приостановило работу из-за непогоды.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Парк ГорькогоМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры