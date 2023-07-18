Парк Горького в Москве закрыли из-за сильного дождя
18 июля 202317:08
В Москве из-за сильного ливня закрыли Парк Горького. Об этом сообщает руководство парка в официальном Telegram-канале.
"Дождь набирает обороты, Парк Горького временно закрывается", - говорится в сообщении.
Ранее днем Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ временно приостановило работу из-за непогоды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru