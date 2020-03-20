В Москве из-за аномального тепла проснулись бабочки
Аномально тёплая погода стала причиной раннего пробуждения бабочек в столице. Сотрудники «Мосприроды» обнаружили крапивниц и лимонниц в Измайловском и Терлецком лесопарках, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». По словам специалистов, в ближайшее время жители столицы смогут увидеть и бабочек-павлиний глаз. Они могут появиться в парках уже в следующем месяце.
В конце января НСН писала, что аномально теплая зима стала причиной пробуждения божьих коровок в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов.
По словам специалиста, в таких теплых условиях зимой могут просыпаться также комнатные мухи и некоторые жуки.
Кстати, минувшая зима в Москве стала не только рекордно теплой, но темной. Как сообщает портал «Метеоновости», при сезонной норме 123 часа солнечного сияния, по данным обсерватории МГУ, москвичи получили лишь 72 часа, что составляет 59% нормы.
Реже всего солнце показывалось в декабре – всего восемь часов. В январе его было совсем немногим больше - 11 часов. В феврале не хватило до нормы 20-ти часов.
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