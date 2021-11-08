В Москве и Подмосковье запретили бесплатный проезд непривившимся пенсионерам

В Москве и Подмосковье запретили бесплатный проезд для жителей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями, непрошедших вакцинацию. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Режим нерабочих дней в столичном регионе отменен, при этом ряд ограничений все же сохранится. Например, предприятиям по-прежнему нужно перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы.

О блокировке социальных карт для пожилых жителей Москвы и людей с хроническими заболеваниями ранее уже заявлял мэр столицы Сергей Собянин. Ограничения не затронут вакцинировавшихся или переболевших в течение шести месяцев COVID-19 жителей. Разблокировать карту можно будет сразу после введения первой прививки.

С 8 ноября музеи и театры можно будет посещать только при предъявлении QR-кодов и соблюдении норм социальной защиты. Аналогичные требования будут предъявляться при посещении массовых мероприятий.