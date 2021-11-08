В Москве и Подмосковье запретили бесплатный проезд непривившимся пенсионерам
В Москве и Подмосковье запретили бесплатный проезд для жителей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями, непрошедших вакцинацию. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Режим нерабочих дней в столичном регионе отменен, при этом ряд ограничений все же сохранится. Например, предприятиям по-прежнему нужно перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы.
О блокировке социальных карт для пожилых жителей Москвы и людей с хроническими заболеваниями ранее уже заявлял мэр столицы Сергей Собянин. Ограничения не затронут вакцинировавшихся или переболевших в течение шести месяцев COVID-19 жителей. Разблокировать карту можно будет сразу после введения первой прививки.
С 8 ноября музеи и театры можно будет посещать только при предъявлении QR-кодов и соблюдении норм социальной защиты. Аналогичные требования будут предъявляться при посещении массовых мероприятий.
По состоянию на 7 ноября в России выявлено 39 тысяч 165 новых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки умерла 1 тысяча 179 человек, выздоровело – 26 тысяч 806 человек.
По данным портала стопкоронавирус.рф, число россиян, вакцинировавшихся первым компонентом, по состоянию на 5 ноября, насчитывало 60 миллионов 4 тысячи 358 человек. Количество прошедших полную вакцинацию – 57 миллионов 256 тысяч 745 граждан.
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