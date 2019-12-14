В Москве и Подмосковье введен «желтый» уровень погодной опасности

Россия и Украина в Вене завершили переговоры по газовому транзиту Грузия потеряла 300 миллионов долларов из-за отмены прямого авиасообщения с Россией Власти КНДР провели испытания на полигоне Сохэ Росия и Япония создадут "лунного" робота Более 10 тысяч российских школ запретили использование мобильных на уроках