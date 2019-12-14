В Москве и Подмосковье введен «желтый» уровень погодной опасности

14 декабря 201912:46

Гидрометцентр ввел «желтый» уровень погодной опасности для Москвы и Московской области. Об этом сообщается на сайте метеослужбы.

«Желтый» — погода потенциально опасна», — отмечает Гидромецентр.

Опасный режим продлится до 08:00 15 декабря, дополняет Газета.ru.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал об изменении погоды на выходных и в начале недели.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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