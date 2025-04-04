В Москве и области за выходные выпадет до 15 сантиметров снега

Шувалов предупредил, что только к выходным в Москву вернется тепло.

«После понедельника установится погода без осадков, будут прояснения. Это скажется на ночной температуре – до 6-7 градусов ниже нуля. Днем будет около 2-3 градусов тепла. Так будет продолжаться до конца следующей рабочей недели. В выходные есть надежда, что вернемся к десяти градусам тепла», - добавил синоптик.

Ранее синоптики сообщили о наступлении в Москве «автомобильной весны». Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха становится выше +5 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале уточнил, что теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, передает «Радиоточка НСН».

