В Москве и области за выходные выпадет до 15 сантиметров снега

Только к следующим выходным в Москву вернется тепло до 10 градусов выше нуля, заявил НСН метеоролог Александр Шувалов.

На юге Московской области за выходные выпадет до 15 сантиметров снега, в центре столицы – до пяти сантиметров, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Наиболее продолжительные и сильные снегопады пройдут южнее Москвы. Эпицентр снегопадов затронет Брянск, Калугу, Тулу, Рязань и Нижний Новгород. Они будут длиться практически двое суток. Начнется все с дождя, а в воскресенье и понедельник уже снегопады. Прогнозируется, что южная половина Московской области будет вся в снегу. Серпухов, Кашира, Коломна – до 10-15 сантиметров снега. Москва – 1-5 сантиметров снега, а север области может даже обойтись без снега (Клин, Дмитров). Такая тонкая ситуация», - рассказал он.

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Шувалов предупредил, что только к выходным в Москву вернется тепло.

«После понедельника установится погода без осадков, будут прояснения. Это скажется на ночной температуре – до 6-7 градусов ниже нуля. Днем будет около 2-3 градусов тепла. Так будет продолжаться до конца следующей рабочей недели. В выходные есть надежда, что вернемся к десяти градусам тепла», - добавил синоптик.

Ранее синоптики сообщили о наступлении в Москве «автомобильной весны». Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха становится выше +5 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале уточнил, что теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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