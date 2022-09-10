Синоптики обещают в Москве от +15 до +17 градусов днем и до +1 градуса ночью. При этом в Московской области в субботу ожидается от 12 до 17 градусов тепла, ночью — от 0 до +5. Гидрометцентр предупреждает, что местами в регионе возможны заморозки до -2 градусов.

По данным метеорологов, в Москве и Подмосковье прогнозируется слабый ветер, без осадков.

