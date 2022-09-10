В Москве и области в субботу потеплеет до 17 градусов
Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидается в столичном регионе в субботу, 10 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Синоптики обещают в Москве от +15 до +17 градусов днем и до +1 градуса ночью. При этом в Московской области в субботу ожидается от 12 до 17 градусов тепла, ночью — от 0 до +5. Гидрометцентр предупреждает, что местами в регионе возможны заморозки до -2 градусов.
По данным метеорологов, в Москве и Подмосковье прогнозируется слабый ветер, без осадков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+52 106 / сут.
Умерли
385 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+51 086 / сут.
- В Москве и области в субботу потеплеет до 17 градусов
- Полянский: Не существует механизма лишения России права вето в Совбезе ООН
- В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
- Пожарные ликвидировали открытое горение в ТРЦ «Меркурий» в Уфе
- Экономист спрогнозировал продовольственный кризис в ЕС из-за засухи и санкций
- Эксперт порекомендовала работающим пенсионерам увольняться в последний день месяца
- Путин: ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне
- Минфин США анонсировал запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря
- Еврокомиссар: В ЕС не согласовали лимит цен на российский газ
- Умер главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru