В Москве и области в субботу потеплеет до 17 градусов

Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидается в столичном регионе в субботу, 10 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

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Синоптики обещают в Москве от +15 до +17 градусов днем и до +1 градуса ночью. При этом в Московской области в субботу ожидается от 12 до 17 градусов тепла, ночью — от 0 до +5. Гидрометцентр предупреждает, что местами в регионе возможны заморозки до -2 градусов.

По данным метеорологов, в Москве и Подмосковье прогнозируется слабый ветер, без осадков.

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ФОТО: РИА Новости
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