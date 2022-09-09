Синоптики сообщили, когда бабье лето придет в Центральную Россию
Бабье лето придет в Центральную Россию после 19 сентября, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
По его словам, период теплой и сухой погоды (бабье лето) продлится в Центральной России с 19 по 26 сентября. С 12 сентября температура днем будет подниматься до 14-16 градусов, а ночью опускаться до пяти-семи градусов. Как отметил синоптик, такая температура близка к климатической норме.
Напомним, в Подмосковье в ближайшие три дня будут наблюдаться заморозки. С понижением температуры жителей призвали соблюдать правила эксплуатации электробытовых приборов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- Стало известно, куда вложить деньги, чтобы накопить к пенсии
- СМИ: Северная Корея провозгласила себя ядерным государством
- Синоптики сообщили, когда бабье лето придет в Центральную Россию
- Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российский газ 9 сентября
- Кадыров: Союзные войска закрепляются в Соледаре
- Небензя опроверг «прорыв» украинских военных
- Американские власти хотят снизить цены на топливо с помощью стратегического резерва
- Небензя: Киев наладил поставку вооружений на черный рынок
- Чарльз сделал первое заявление после смерти Елизаветы II
- Небензя заявил, что конфронтация НАТО с РФ повышает риск прямого столкновения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru