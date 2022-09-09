Синоптики сообщили, когда бабье лето придет в Центральную Россию

Бабье лето придет в Центральную Россию после 19 сентября, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

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По его словам, период теплой и сухой погоды (бабье лето) продлится в Центральной России с 19 по 26 сентября. С 12 сентября температура днем будет подниматься до 14-16 градусов, а ночью опускаться до пяти-семи градусов. Как отметил синоптик, такая температура близка к климатической норме.

Напомним, в Подмосковье в ближайшие три дня будут наблюдаться заморозки. С понижением температуры жителей призвали соблюдать правила эксплуатации электробытовых приборов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОсеньПогодаСиноптики
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