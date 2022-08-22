В Москве и области продлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Действие «оранжевого» уровня погодной опасности продлили в Москве и области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Гидрометцентр.
По словам синоптиков, в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Предупреждение будет действовать до полудня 23 августа.
На этой неделе жителей столичного региона ждёт рекордная в этом году жара. С понедельника и до выходных столбики термометров днём будут подниматься выше 30-градусной отметки, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», метеоролог, климатолог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, сочетание высокой температуры и отсутствия осадков не только не снижают пожароопасную обстановку в центральной России, но и накаляют её.
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