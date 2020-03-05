В Москве хотят построить платный скоростной дублер МКАД

К югу от Москвы собираются построить платный скоростной дублер МКАД. Инвестором в проект является группа компаний «Регион», пишут «Ведомости».

По данным издания, в феврале было подписано соглашение с правительством Московской области.

Согласно проекту, новая скоростная трасса пройдет от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Протяженность составит 53 км, ширина - от четырех до восьми полос. Автомобилисты смогут двигаться по дороге с максимальной скоростью в 120 км/ч, передает РИА ФАН.

Инвестиции в проект дублера МКАД составят 86,7 млрд рублей, срок концессии составит 29 лет.

По предварительным данным, проезд на легковом автомобиле или мотоцикле от Солнцева до Железнодорожного будет стоить 500 рублей, для грузового транспорта – в три раза дороже. Стоимость проезда планируют увеличивать на размер инфляции, сообщает Москва 24.

Завершение проекта запланировано осенью 2026 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции Волоколамского шоссе. Движение транспорта на развязке на пересечении МКАД с шоссе планируется запустить раньше намеченного срока. По словам градоначальника, Волоколамка – это одна из самых сложных магистралей, реконструкция которой идёт уже в течение многих лет.







