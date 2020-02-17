Собянин рассказал о ходе реконструкции Волоколамского шоссе
Движение транспорта на развязке на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе после реконструкции планируется запустить раньше намеченного срока. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, Волоколамское шоссе – это одна из самых сложных магистралей, реконструкция которой идёт уже в течение многих лет. Собянин подчеркнул, что процесс был разделен на семь этапов, пять из которых уже завершены. В настоящий момент, столица вышли на два последних этапа. Это реконструкция развязки на МКАД и реконструкция «Волоколамки» до Сходни.
Отмечается, что сейчас специалистами выполнено около 40% объёма работ. Понимая тяжелую транспортную обстановку на данном участке, она заявили, что постараются запустить рабочее движение в конце этого года.
Напомним, реконструкция транспортной развязки была начата в ноябре 2018 года. Проект предусматривает замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности. В общей сложности в рамках проекта построят почти 8 км дорог, включая реконструкцию 2 существующих и сооружение 3 новых эстакад.
В частности, существующие эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамкой и железнодорожными путями МЦД-2 расширят до 8 полос движения в одном направлении.
Ранее НСН писала, что число погибших в авариях в столице сократилось на 42% по сравнению с 2010 годом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, коэффициент социального риска (число погибших в ДТП на 100 тысяч населения) снизился практически в 2 раза - с 6,6 в 2010 году 3,5 в 2019 году.
Кроме того, по словам мэра, скорость движения транспорта в Москве с 2010 года увеличилась на 20%. Так, среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик сократилось с 67 до 54 минут. Также сообщается, что число поездок на общественном транспорте достигло 5,7 миллиардов в год.
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