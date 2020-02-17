Собянин рассказал о ходе реконструкции Волоколамского шоссе

Движение транспорта на развязке на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе после реконструкции планируется запустить раньше намеченного срока. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, Волоколамское шоссе – это одна из самых сложных магистралей, реконструкция которой идёт уже в течение многих лет. Собянин подчеркнул, что процесс был разделен на семь этапов, пять из которых уже завершены. В настоящий момент, столица вышли на два последних этапа. Это реконструкция развязки на МКАД и реконструкция «Волоколамки» до Сходни.

Отмечается, что сейчас специалистами выполнено около 40% объёма работ. Понимая тяжелую транспортную обстановку на данном участке, она заявили, что постараются запустить рабочее движение в конце этого года.

Напомним, реконструкция транспортной развязки была начата в ноябре 2018 года. Проект предусматривает замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности. В общей сложности в рамках проекта построят почти 8 км дорог, включая реконструкцию 2 существующих и сооружение 3 новых эстакад.

В частности, существующие эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамкой и железнодорожными путями МЦД-2 расширят до 8 полос движения в одном направлении.