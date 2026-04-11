В Москве госпитализировали актера Клаудио де Мальо

По данным источника, у артиста случился инсульт. Известно, что бригада скорой помощи увезла его с мастер-класса, который проводился в ГИТИСе. Отмечается, что в настоящий момент де Мальо оказывают необходимую медпомощь.

Клаудио де Мальо учился в режиссерской школе Алессандры Галанте Гарроне в Болонье. Он является знатоком комедии дель арте. В 2017 году артист стал основателем международного фестиваля «SaFest», посвященного комедии дель арте. Де Мальо уже несколько лет преподает в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».