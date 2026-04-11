В Дагестане за хищение 550 млн рублей арестовали топ-менеджеров стройфирмы
В Дагестане Кировский районный суд Махачкалы на два месяца арестовал двоих руководителей стройфирмы «АР Групп», которых подозревают в мошенничестве на 550 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Известно, что в январе 2026 года под стражу заключили гендиректора компании, которая проходит по тому же делу.
Согласно версии следствия, в 2024-2025 годах фигуранты по предварительному сговору с гендиректором и другими неустановленными сообщниками продавали квартиры в Махачкале в якобы строящихся многоквартирных домах. Однако части стройобъектов не существовало в реальности, а на уже возведенные дома компания не получила разрешений.
Отмечается, что постановления суда в законную силу не вступили.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что во Владикавказе задержали троих подозреваемых по делу о взрыве на складе пиротехники.
