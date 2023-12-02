В Москве голосуют за лучшее имя для детеныша панды
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей выбрать имя для детеныша панды в Московском зоопарке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мэр столицы напомнил, что животное родилось 100 дней назад.
«Мы подобрали несколько вариантов имени для малышки, проголосовать за один из них можно на «Активном гражданине», — написал он в своем Telegram-канале.
На сайте личного блога Собянин указал несколько имен для малышки-панды. Клички подбирали российские и китайские специалисты. Так, русское имя Катюша поппулярно в Китае, Сяо Мо (Маленькая Мо), Мо Мо. В последних вариантах есть отсылка к слову «Москва». Также предложены и другие варианты имен.
Родителей маленькой панды Жуи и Диндина доставили в Москву из Пекина в 2019 году в честь 70-летия дипломатических отношений между Россией и Китаем. Взрослые панды стали парой весной этого года, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru