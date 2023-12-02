В Москве голосуют за лучшее имя для детеныша панды

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей выбрать имя для детеныша панды в Московском зоопарке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Родившийся в Московском зоопарке детеныш панды открыл глаза

Мэр столицы напомнил, что животное родилось 100 дней назад.

«Мы подобрали несколько вариантов имени для малышки, проголосовать за один из них можно на «Активном гражданине», — написал он в своем Telegram-канале.

На сайте личного блога Собянин указал несколько имен для малышки-панды. Клички подбирали российские и китайские специалисты. Так, русское имя Катюша поппулярно в Китае, Сяо Мо (Маленькая Мо), Мо Мо. В последних вариантах есть отсылка к слову «Москва». Также предложены и другие варианты имен.

Родителей маленькой панды Жуи и Диндина доставили в Москву из Пекина в 2019 году в честь 70-летия дипломатических отношений между Россией и Китаем. Взрослые панды стали парой весной этого года, пишут «Известия».



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ФОТО: t.me/svetlanaakulova1 / стоп-кадр с видео
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