В Москве голосование по изменению Конституции проходит в штатном режим

Процесс голосования по изменению Конституции РФ в Москве проходит в штатном режиме, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

«Самая главная наша задача - обеспечить честность, прозрачность и корректность процедуры подсчета, но до нее мы еще не дошли. Пока процесс голосования проходит абсолютно штатно», - сказал он.

Ранее официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов заявил об отсутствии серьезных нарушений на столичных участках для голосования по изменению Конституции.

«Голосование проходит в штатном режиме. Как видно и по камерам видеоконтроля и по сигналам от наблюдателей, людей на участках больше, чем, например, в выходные дни, так как сегодня основной день Всероссийского голосования по вопросу изменения Конституции РФ. Каких-то значимых нарушений на 14:30 в Москве не выявлено, хотя группа разбора сидит с самого раннего утра и будет сидеть до последнего сигнала, думаю, это продлится до поздней ночи. Она разбирает каждый сигнал, каждый случай, который поступает от наблюдателей, либо они видят это в процессе мониторинга социальных сетей или СМИ, все разбирается, но серьезных нарушений не зафиксировано», - сказал Александр Асафов.

Сегодня основной и заключительный день голосования по внесению изменений в Конституцию. Итоги голосования будут подводить также сегодня.

Как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.



